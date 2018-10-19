В Киеве на крупной взятке ''погорел'' чиновник: фото задержания

В Киеве 19 октября на взятке в 560 000 гривен задержали заместителя директора "Ледового стадиона". Он якобы вымогал деньги у представителя ОСМД — за возможность подключения электрокабеля из жилого дома к стадиону.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, задержание замдиректора госпредприятия проводилось совместно с полицией.

"Он требовал и получил 560 000 гривен от представителя ОСМД — за возможность подключения резервного электрического кабеля, который питает жилой дом, к электроподстанции, которая находится на территории стадиона", — пояснили в пресс-службе.

Пресс-служба прокуратуры

Злоумышленник получал деньги в два этапа. Поймать "на горячем" его удалось во время получения второго "транша".

Собственные источники OBOZREVATEL сообщили, что задержанным по подозрению в коррупции является Григорий Ляхович. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по обвинению в массовых беспорядках как участник акции "Украина без Кучмы", однако позже был признан политзаключенным.

Известно, что он является братом чиновника из Министерства молодежи и спорта Михаила Ляховича. Также есть доказательства, что в 2018 году Григорий со своей супругой окончили Национальную академию внутренних дел.

В социальных сетях задержанный ведет активную деятельность: публикует патриотические посты, чтит память погибших участников АТО и регулярно выкладывает фотографии, свидетельствующие об его религиозности.

Напомним, что столичный "Ледовый стадион" является одним из крупнейших спорткомплексов. Он работает еще с 1975 года, а в советские времена был главной ледовой ареной Киева.

Отметим также, что вокруг комплекса уже не в первый раз разгорается скандал. Так, в сентябре этого года Министерство молодежи и спорта выступило против его передачи в коммунальную собственность Киева. Столичные же чиновники продолжают настаивать на необходимости получения имущественных прав, пишет "Киев Власть".

Пресс-служба прокуратуры

Как писал OBOZREVATEL, еще в 2016 году договор купли-продажи "Ледового стадиона" решили расторгнуть и вернуть объект в распоряжение города. За это решение проголосовало большинство депутатов Киевсовета, однако это сопровождалось серьезными дискуссиями в зале.