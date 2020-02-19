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19 февраля • обновлено в 10:54
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В Киеве на Караваевых дачах нашли тело в разорванной куртке. Фото и видео 18+

2.4т
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В среду утром, 19 февраля, в Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке.

Его увидел машинист одного из поездов. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

При предварительном осмотре медики обнаружили на теле травмы. Вероятно, мужчина мог погибнуть от того, что упал с перрона, или же его сбил поезд. На куртке умершего были свежие рваные дырки.

В Киеве на Караваевых дачах нашли тело в разорванной куртке

В Киеве на Караваевых дачах нашли тело в разорванной куртке

Информатор

Рядом с погибшим был телефон и документы, которые помогли установить личность мужчины. Им оказался 54-летний житель Житомирской области.

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В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке

В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке

Тело увидел машинист одного из поездов

Тело увидел машинист одного из поездов

Информатор

В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке

В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке

Информатор

Тело увидел машинист одного из поездов

Тело увидел машинист одного из поездов

Информатор

В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке

В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в Киеве, на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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