В Киеве на Караваевых дачах нашли тело в разорванной куртке. Фото и видео 18+

В среду утром, 19 февраля, в Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке.
Его увидел машинист одного из поездов. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
При предварительном осмотре медики обнаружили на теле травмы. Вероятно, мужчина мог погибнуть от того, что упал с перрона, или же его сбил поезд. На куртке умершего были свежие рваные дырки.
В Киеве на Караваевых дачах нашли тело в разорванной куртке
Информатор
Рядом с погибшим был телефон и документы, которые помогли установить личность мужчины. Им оказался 54-летний житель Житомирской области.
В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке
Тело увидел машинист одного из поездов
Информатор
В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке
Информатор
Тело увидел машинист одного из поездов
Информатор
В Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в Киеве, на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.
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