В Киеве на известном рынке поймали 17 нелегальных мигрантов: первые фото и видео

В Денянському районе Киева на вещевом рынке "Троещина" полицейские разоблачили 17 иностранцев, которые нелегально находились на территории Украины.

Это произошло в рамках операции "Мигрант", которая продлится до 19 ноября, написала пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Иностранцы проживали в Украине без необходимых документов. Некоторые из них попали на территорию страны незаконно, а у других – истек срок пребывания в Украине.

В Киеве на известном рынке поймали 17 нелегальных мигрантов Скриншот

Нарушителями оказались граждане Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Народной Республики Бангладеш, Кыргызстана и Армении.

Их привлекли к ответственности по статье 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает выплату штрафа.

Так, 11 человек принудительно вернут в страну происхождения, а еще двум – сокращены сроки временного пребывания в Украине.

В Денянському районе Киева на вещевом рынке Троещина полицейские разоблачили 17 иностранцев Полиция Киева

Иностранцы нелегально находились на территории Украины Полиция Киева

Они проживали в Украине без необходимых документов Полиция Киева

В Денянському районе Киева на вещевом рынке Троещина полицейские разоблачили 17 иностранцев Полиция Киева

Иностранцы нелегально находились на территории Украины Полиция Киева

Они проживали в Украине без необходимых документов Полиция Киева

В Денянському районе Киева на вещевом рынке Троещина полицейские разоблачили 17 иностранцев Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Троещинском рынке задержали более 110 мигрантов, которые продавали фрукты и овощи. Трое из них страдали на опасное инфекционное заболевание.

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