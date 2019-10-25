В Киеве на известном рынке подорвали гранату

В Киеве неизвестный мужчина взорвал гранату на территории Троещинского рынка. Взрыв повредил фасады трех магазинов.

Подрывник сбежал сразу после преступления, сообщили на странице киевской полиции в Facebook. ЧП произошло около 1:15 25 октября.

"Неизвестный, проходя мимо торговых киосков, бросил некий предмет, который сразу же взорвался. Пострадавших среди людей нет, но поврежден фасад трех магазинов", – уточнили в полиции.

В Киеве произошел взрыв на Троещинском рынке

По предварительной информации, взрывным предметом была граната Ф-1. Злоумышленнику инкриминируют сразу два преступления: умышленное повреждение имущества и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

В Киеве произошел взрыв на Троещинском рынке

Как писал OBOZREVATEL, 22 октября на улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Одной из жертв стал легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!