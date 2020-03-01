В Киеве во время движения загорелась маршрутка: появилось жуткое видео пожара

В Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе.
Жуткое ЧП произошло на Соломенской площади. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС. На место также прибыл автомобиль скорой помощи. Пока что информация о пострадавших отсутствует.
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Скриншот
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Скриншот
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Скриншот/Irina Kusa в Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на подъезде к Киеву загорелся пассажирский автобус. Это заметили патрульные полицейские, которые сразу потушили пожар.
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