В Киеве во время движения загорелась маршрутка: появилось жуткое видео пожара

В Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе.

Жуткое ЧП произошло на Соломенской площади. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС. На место также прибыл автомобиль скорой помощи. Пока что информация о пострадавших отсутствует.

В Киеве во время движения загорелась маршрутка Скриншот

В Киеве во время движения загорелась маршрутка Скриншот

В Киеве во время движения загорелась маршрутка Скриншот/Irina Kusa в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на подъезде к Киеву загорелся пассажирский автобус. Это заметили патрульные полицейские, которые сразу потушили пожар.

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