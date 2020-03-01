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1 марта • обновлено в 12:20
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/ Криминал

В Киеве во время движения загорелась маршрутка: появилось жуткое видео пожара

7.9т
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В Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе.

Жуткое ЧП произошло на Соломенской площади. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС. На место также прибыл автомобиль скорой помощи. Пока что информация о пострадавших отсутствует.

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Скриншот

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Скриншот

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Скриншот/Irina Kusa в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на подъезде к Киеву загорелся пассажирский автобус. Это заметили патрульные полицейские, которые сразу потушили пожар.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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