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13 марта • обновлено в 11:52
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/ Криминал

В Киеве на форум пригласили "фаната Путина", считающего украинцев недонародом: сеть в гневе

5.9т
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В Киеве планируют провести Psy Forum 2020, на нем выступит скандальный ректор Восточно-Европейского института психоанализа, доктор психологических наук Михаил Решетников, который восхищался президентом России Владимиром Путиным и критиковал украинский народ.

Об участии Решетникова в форуме говорится на официальном сайте мероприятия. Оно должно состоятся 7-8 июня. В сети организаторы уже отреагировали на гнев украинцев.

Так, психолог в своем интервью сайту Naked science говорил, что для россиян "счастье, что у них есть Путин", а общая история, культура и язык украинцев "не делают их народом".

В Киеве на форум пригласили "фаната Путина". Иллюстрация

В Киеве на форум пригласили "фаната Путина". Иллюстрация

Наводим скандальные цитаты Решетникова в оригинальном виде:

"Я не принадлежу к тем, кто склонен бесконечно восхищаться действующей властью, но это наше счастье, что сейчас у нас есть лидер такого масштаба, как Путин. Не будь его решительности и понимания ситуации наш "болотный Майдан" вполне мог бы привести к власти какого-нибудь Яценюка-Навального".

"Ни общность языка и культуры, ни общность истории, как показывает украинский опыт (например, западных и центральных областей), не делают людей народом".

В сети уже отреагировали на приглашение скандального психолога в Киев. Например, на ситуацию уже пожаловалась журналистка Ольга Духнич на странице в Facebook.

"Я думаю, многим украинцам-непсихологам будет интересно познакомиться с Решетниковым, который любит порассуждать об Украине как недонации, похвалить Путина... Думаю, он и в Крым приезжает время от времени", – написала она.

Информация с сайта Psy Forum

Информация с сайта Psy Forum

Скриншот

Под постом представительница организаторов Юлия Зауличная уже прокомментировала ситуацию. По ее словам, с Решетниковым был проведен разговор в сети из-за запросов участников форума о деятельности мужчины.

"Конечно, никаких политических тем и комментариев мы на форуме по психологии поднимать не планировали. И не думали, что это вызовет такую бурю негативных комментариев и эмоций, ведь своей миссией видим возможность предоставить участникам форума как можно больше информации во всех направлениях психологии. Мы, со своей стороны, пересмотрим кандидатуру Решетникова на форуме, если его присутствие так смущает и вызывает такие эмоции", – написала она и добавила, что организаторы позиционируют себя как украинская компания.

По словам девушки, они не проверили информацию о политической позиции психолога, поэтому и возникла такая ситуация.

Комментарий организаторов Psy Forum

Комментарий организаторов Psy Forum

Скриншот

Комментарий организаторов Psy Forum

Комментарий организаторов Psy Forum

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Golan Sim
Golan Sim
Решетников таки-да прав - галичане на самом деле не являются украинцами и обладают всеми чертами моральной и физической деградации.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я тоже считаю, как и многие мои родственники и знакомые, что нам очень повезло с Путиным... хоть стали чувствовать себя людьми... погуглите сколько покупают новых машин и квартир в России, сравните с Украиной и сами все поймете...
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фил филька
фил филька
упорышей мало но гадят они так что создается впечатление что их много. стоит признать что в части высеров эти упорыши талантливы)
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