В Киеве на детской площадке убили мужчину: первые детали

В Киеве в микрорайоне Радужный 1 октября произошло убийство пожилого мужчины. Его нашли с ножевыми ранениями прямо на детской площадке.

О преступлении сообщили местные жители, которых опрашивала полиция. Как написала Ольга Жогина в группе "Воскресенка+Радужный" в Facebook, к ней подошел правоохранитель, который спросил, не была ли она свидетелем.

"Как оказывается, сегодня ночью на детской площадке между домами по ул. Вершигоры 5, 5а, 7а был убит мужчина 45-го года рождения", – сообщила она.

В комментариях к ее посту откликнулись и другие местные жители.

"Говорят, убили без мотива. И просили быть осторожной на улице", – написала еще одна местная жительница.

Как написала Анна Герасимчук, мужчину нашли около 20 часов.

"Он лежал, а все думали, что это просто бомж отдыхает. Я шла с работы, около 20:00 и обратила внимание. Подошла, а человек был уже мертв", – написала она.

Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября в Днепровском районе Киева прохожие увидели, что в небольшом лесу на дереве висело тело мертвого мужчины. Труп был с петлей на шее и без штанов.

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