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27 января • обновлено в 12:31
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В Киеве на детской площадке нашли гранату: видео с места происшествия

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В Подольском районе Киева на детской площадке, на улице Ивана Выговского, 11а, уборщики обнаружили гранату.

Инцидент произошел 27 января. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Территорию уже огородили, на место вызвали взрывотехников.

В Киеве на детской площадке нашли гранату

В Киеве на детской площадке нашли гранату

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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