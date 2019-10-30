В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину: первые фото и подробности

В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину.
Инцидент произошел 30 октября. Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось. Об этом написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шли по улице, и внезапно одному из них нанесли удар в спину. Пострадавший получил проникающее ранение, его срочно госпитализировали.
В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину
Информатор
Мужчины не смогли описать нападавшего, ведь оба были пьяны.
В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину
Информатор
Инцидент произошел 30 октября
Информатор
Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 16 октября, на детской площадке поймали мужчину, который якобы имел нож и вел себя "неадекватно". Его задержала охранная компания на территории ЖК "Яркий".
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