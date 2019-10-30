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30 октября • обновлено в 12:03
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/ Криминал

В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину: первые фото и подробности

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В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину.

Инцидент произошел 30 октября. Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось. Об этом написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шли по улице, и внезапно одному из них нанесли удар в спину. Пострадавший получил проникающее ранение, его срочно госпитализировали.

В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину

В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину

Информатор

Мужчины не смогли описать нападавшего, ведь оба были пьяны.

Новости
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В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину

В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину

Информатор

Инцидент произошел 30 октября

Инцидент произошел 30 октября

Информатор

Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось

Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 16 октября, на детской площадке поймали мужчину, который якобы имел нож и вел себя "неадекватно". Его задержала охранная компания на территории ЖК "Яркий".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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