В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину: первые фото и подробности

В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину.

Инцидент произошел 30 октября. Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось. Об этом написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Они шли по улице, и внезапно одному из них нанесли удар в спину. Пострадавший получил проникающее ранение, его срочно госпитализировали.

В Киеве на детской площадке мужчине воткнули нож в спину Информатор

Мужчины не смогли описать нападавшего, ведь оба были пьяны.

В Киеве на детской площадке, на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину Информатор

Инцидент произошел 30 октября Информатор

Пострадавший и его спутник не смогли объяснить полицейским, что случилось Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 16 октября, на детской площадке поймали мужчину, который якобы имел нож и вел себя "неадекватно". Его задержала охранная компания на территории ЖК "Яркий".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!