В Киеве на День Независимости "заминировали" аэропорт, метро и мосты

В Киеве во время празднования Дня Независимости, 24 августа, неизвестные заявили о якобы заминировании аэропорта "Киев", нескольких станций метро, мостов и административного здания в центре столицы.

С некоторых объектов пришлось эвакуировать сотни людей, но, к счастью, информация об угрозе оказалась ложной. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

"В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади Майдан Незалежности, – отмечалось в сообщении.

В столичной полиции добавили, что по указанным адресам сразу выехали правоохранители. Также на местах работали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками, которые осматривали прилегающие территории.

Правоохранители и взрывотехники проверили "заминированы" объекты в столице

Известно, что во время отработки сообщения о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. Хотя после поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту взрывоопасных и подозрительных предметов не было обнаружено. В результате "Киев" возобновил работу.

Никаких опасных предметов или веществ не было найдено и после проверки админздания на Европейской площади, станций метро "Крещатик" и "Майдан Независимости".

В то же время в столичной полиции добавили, что продолжают осуществлять проверку других объектов.

скриншот сообщения (Facebook Полиция Киева)

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа появилась информация о "заминировании" здания Шевченковского районного суда города Киева. Поэтому учреждение приостановило работу.