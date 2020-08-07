В Киеве на Борщаговке загорелась квартира: из окна вырывались пламя и густой дым. Видео

В Киеве на Борщаговке загорелась квартира.
В Киеве на Борщаговке в пятницу, 7 августа, произошел масштабный пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома.
Инцидент случился на улице Булгакова, 5б. Соответствующее видео разместили на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На ролике видно, как из окон квартиры вырывались густой дым и большие языки пламени.
Еще одно видео с пожаром на Борщаговке появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook. Впрочем, судя по ролику, трудно сказать, один и тот же ли это инцидент.
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Троещине 24 июля вспыхнул масштабный пожар в квартире жилого дома. На балконе заживо сгорела женщина.