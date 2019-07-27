В Киеве на берегу Днепра ребенок нашел труп женщины. Фото и видео 18+

В субботу, 27 июля, на берегу Днепра в Киеве было найдено тело женщины.
Труп, который частично находился в воде, около 10:10 заметил ребенок – ученица шестого класса, которая живет неподалеку, передает "Информатор".
Уточняется, что инцидент произошел на 103-й Садовой линии. На место были вызваны правоохранители и медики.
На берегу Днепра в Киеве найден труп
Информатор
Эксперты констатировали смерть, во время осмотра следов насильственной гибели не обнаружили.
На берегу рядом с телом находились тапочки и личные вещи, которые, возможно, принадлежат погибшей.
На берегу Днепра в Киеве найден труп
Информатор
Спасатели извлекли тело из воды и передали его правоохранителям. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Личность погибшей и причина смерти устанавливаются.
Осторожно! Фото и видео 18+!
На берегу Днепра в Киеве найден труп
Информатор
На берегу Днепра в Киеве найден труп
Информатор
На берегу Днепра в Киеве найден труп
Информатор
Как писал OBOZREVATEL, недавно рядом со станцией метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.