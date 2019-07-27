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В Киеве на берегу Днепра ребенок нашел труп женщины. Фото и видео 18+

13.3т Читать материал на украинском

В субботу, 27 июля, на берегу Днепра в Киеве было найдено тело женщины.

Труп, который частично находился в воде, около 10:10 заметил ребенок – ученица шестого класса, которая живет неподалеку, передает "Информатор".

Уточняется, что инцидент произошел на 103-й Садовой линии. На место были вызваны правоохранители и медики.

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На берегу Днепра в Киеве найден труп

На берегу Днепра в Киеве найден труп

Информатор

Эксперты констатировали смерть, во время осмотра следов насильственной гибели не обнаружили.

На берегу рядом с телом находились тапочки и личные вещи, которые, возможно, принадлежат погибшей.

На берегу Днепра в Киеве найден труп

На берегу Днепра в Киеве найден труп

Информатор

Спасатели извлекли тело из воды и передали его правоохранителям. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Личность погибшей и причина смерти устанавливаются.

Осторожно! Фото и видео 18+!

На берегу Днепра в Киеве найден труп

На берегу Днепра в Киеве найден труп

Информатор

На берегу Днепра в Киеве найден труп

На берегу Днепра в Киеве найден труп

Информатор

На берегу Днепра в Киеве найден труп

На берегу Днепра в Киеве найден труп

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, недавно рядом со станцией метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
Река Днепр в Киеве смерть фотографии видео
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