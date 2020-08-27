В Киеве на авто похитили мужчину, введен план "Перехват". Видео

В Киеве мужчину силой затолкали в авто.

В Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома похитили мужчину, силой затолкав в автомобиль.

Инцидент произошел на улице Голосеевская 13Б, сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный". Также обнародовано видео момента похищения (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Правоохранительные органы объявили по городу план "Перехват".

Инцидент произошел на улице Голосеевской (Google Maps)

Отмечается, что мужчину силой затолкали в автомобиль Volkswagen. На видео слышно, как он громко кричит во дворе жилого дома.

(Внимание! Видео содержит сцены насилия)

Telegram "Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в начале июля похитили Сергея Ткаченко – одного из акционеров ООО "Севастопольский судоремонтный завод" Южный ", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.

Правоохранители 15 июля освободили бизнесмена и задержали подозреваемых.

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