Пострадали полицейские: в Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто

В Дарницком районе Киева в четверг ночью, 6 февраля, двое мужчин в автомобиле Subaru устроили "гонки" с полицией, в результате которых пострадали двое правоохранителей.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители обратили внимание на авто, которое нарушало правила дорожного движения – двигалось в темное время суток без включенного ближнего света фар. Водителю дали сигнал об остановке, но тот не отреагировал на него, набрал скорость и продолжил движение. Авто начало скрываться от полицейских и игнорировать их требования, нарушая ПДД, в частности выезжая на встречную полосу движения.

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

Тогда все экипажи патрульной полиции получили ориентировку по машине. Так, на одном из перекрестков правоохранитель с помощью жезла подал автомобилю сигнал об остановке. Но водитель Subaru, не снижая скорости, наехал на патрульного, а затем совершил столкновение со служебным авто Mitsubishi Outlander.

Полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить машину, повредив ее. После этого водитель и пассажир выбежали из салона и начали скрываться, но патрульные догнали и задержали их. Оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позже в полицию поступило сообщение об угоне транспортного средства Subaru со станции автомобильного обслуживания. Машина, которая принимала участие в "гонке" с правоохранителями, полностью подпадала под ориентировку.

В результате инцидента двое патрульных получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 345 (Умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких или средней телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей), по ч.1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа), по ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

В Киеве пьяный водитель устроил "гонки" на угнанном авто Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева, возле супермаркета на улице Оноре де Бальзака, 10 января мужчины устроили конфликт со стрельбой.

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