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3 июня • обновлено в 12:04
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В Киеве мужчину убило бетонной плитой. Фото 18+

1.1т
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В Киеве 2 июня во время проведения разрушительных работ произошел обвал железобетонной плиты на экскаватор, в результате чего погиб человек, который был внутри.

Трагедия случилась на улице Московской, 8, в Печерском районе столицы. Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После тревожного сообщения о ЧП на месте спасатели установили, что в экскаваторе под элементами разрушенной железобетонной плиты было тело мужчины без признаков жизни.

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

Правоохранительные органы провели предварительные следственные действия. Тогда погибшего с помощью гидроинструмента деблокировали и передали следственно-оперативной группе.

Причины и обстоятельства трагического случая будут также устанавливать правоохранители.

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

В Киеве мужчину убило бетонной плитой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 мая в канализации обнаружили тело человека.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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