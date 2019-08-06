В Киеве мужчину избили посреди улицы: первые подробности

В Деснянском районе Киева, от станции метро "Лесная", госпитализировали 30-летнего местного жителя. Между ним и другим мужчиной после употребления алкоголя возникла ссора, во время которой потерпевшего ударили по голове.

Как написала пресс-служба полиции Киева, о пострадавшем правоохранителей сообщили врачи. На вызов немедленно прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа управления полиции.

Они выяснили, что двое мужчин познакомились на рынке. После употребления алкогольных напитков между ними возникла ссора, во время которой один несколько раз ударил другого по голове. Из-за этого он не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт.

Кулак Вікна

Полицейские задержали 24-летнего иностранца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ровно 45-летний мужчина избил полицейскую, которая прибыла со своим напарником по вызову о домашнем насилии против жены и дочери злоумышленника.

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