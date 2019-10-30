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30 октября • обновлено в 17:41
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В Киеве мужчина засунул ребенка в багажник авто и скрылся: введен план "Перехват"

1.8т Читать материал на украинском

В среду, 30 октября, в Печерском районе Киева, на улице Саперное Поле, 26, мужчина положил маленького ребенка в корзину, а затем – в багажник автомобиля и скрылся.

В 15:10 правоохранители ввели план "Перехват", написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в полиции.

Со слов очевидца, худощавый мужчина, возрастом около 30 лет, в темной куртке положил малыша в корзину, после чего перенес ее в багажник автомобиля ВАЗ 21099 и скрылся с места события. Номерные знаки транспортного средства – АІ 3045 ОС.

В Киеве мужчина засунул ребенка в багажник авто и скрылся. Иллюстрация

В Киеве мужчина засунул ребенка в багажник авто и скрылся. Иллюстрация

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Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
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