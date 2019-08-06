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В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки и выжил: что известно

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В ночь на 6 августа в Киеве, на Воскресенке, на проспекте Алишера Навои, 78, мужчина выпал из окна пятиэтажного дома. Пострадавший остался жив, его срочно госпитализировали.

Как написал Информатор с места происшествия, вызов на линию экстренных служб поступил около 04:35 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна четвертого этажа пятиэтажного дома. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Медики госпитализировали пострадавшего: он был в сознании.

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Пока не известно, что именно произошло перед ЧП и по какой причине выпал пострадавший.

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Скорая помощь

Скорая помощь

Информатор

Полиция

Полиция

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23-летний парень выпал с 12 этажа офисного здания и погиб до прибытия скорой: трагедия произошла на улице Жилянская в Голосеевском районе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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