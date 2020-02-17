В Киеве, на Голосеевском проспекте, 16 февраля, неизвестный мужчина внезапно открыл стрельбу.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. В результате инцидента никто не пострадал.
Так, правоохранители установили, что киевлянин 1982 года рождения внезапно начал хаотичную стрельбу на улице. Они обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет, а самого мужчину для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.
В Киеве мужчина устроил стрельбу посреди улицы
Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции. Будет решаться вопрос о предоставлении правовой квалификации действий мужчины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в спортзале Соломенского района Киева между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу.
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