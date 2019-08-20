В Киеве мужчина устроил стрельбу посреди улицы: погибла домашняя собака

Во вторник, 20 августа, в Днепровском районе Киева произошел конфликт между пешеходом и водителем. Второй решил окончить спор и начал стрельбу посреди улицы.

Как сообщил "Информатор", пуля попала в голову собаке, с которой женщина переходила дорогу. Животное погибло.

Свидетели рассказали, что около 13:00 пешеход с коляской и таксой переходила дорогу на пересечении улиц Пражская и Алматинская. Женщина начала движение по "зебре", а после этого между ней и водителем проезжающего мимо автомобиля возник конфликт.

Стрельба в Киеве, в которой погибла собака

Неизвестно, что стало причиной агрессии мужчины, но он достал пистолет и выстрелил в собаку.

Фармацевт из ближайшей аптеки пыталась помочь ей, но пуля попала в область головы, и такса умерла. Также медик следила за состоянием здоровья хозяйки собаки, которая после жестокого случая пожаловалась на боль в сердце.

Водитель скрылся с места происшествия. Туда вызвали следственно оперативную группу, но женщина не написала заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на территории жилого комплекса детский тренер по айкидо обматерил девочку-подростка, которая выгуливала щенка. По словам пострадавшей, он ударил животное по голове.

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