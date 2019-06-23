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В Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим на улице: есть пострадавший

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В Киеве парень угрожал прохожим пистолетом, а после этого начал стрелять по случайным людям.

В результате этого был травмирован один человек, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Его заметили еще на Минской, когда он ходил и размахивал пистолетом. Потом он сел в 24 маршрутку, где продолжил выделываться пистолетом. Вышел на Автозаводской, где начал стрелять по прохожим людям, попал одному парню в ногу", – уточнили в соцсети.

Пистолет

Пистолет

Скриншот

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Задержанный

Задержанный

Скриншот

Пострадавший был госпитализирован, а дебошира задержала полиция. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии. Сам задержанный кричал, что его жизни якобы угрожала опасность, а на пистолет у него есть разрешение.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июня неизвестный мужчина бросался с ножом на пассажиров метрополитена в Киеве. Обезвредить его удалось очевидцам.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Новости европейской столицы
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