В Киеве мужчина устроил стрельбу из травматического оружия

В Деснянском районе Киева 5 июля на проспекте Маяковского произошла стрельба.
О происшествии правоохранителям сообщили прохожие. На вызов приехали четыре полицейских патруля и несколько скорых, написали очевидцы в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
Выяснилось, что во время конфликта с неизвестными нетрезвый мужчина открыл огонь из травматического пистолета.
facebook.com/dtp.kiev.ua
facebook.com/dtp.kiev.ua
Отмечается, что информации о пострадавших нет.
Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева из огнестрельного оружия застрелили мужчину.
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