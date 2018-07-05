В Киеве мужчина устроил стрельбу из травматического оружия

В Деснянском районе Киева 5 июля на проспекте Маяковского произошла стрельба.

О происшествии правоохранителям сообщили прохожие. На вызов приехали четыре полицейских патруля и несколько скорых, написали очевидцы в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Выяснилось, что во время конфликта с неизвестными нетрезвый мужчина открыл огонь из травматического пистолета.

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева из огнестрельного оружия застрелили мужчину.