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В Киеве мужчина устроил стрельбу из травматического оружия

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В Деснянском районе Киева 5 июля на проспекте Маяковского произошла стрельба.

О происшествии правоохранителям сообщили прохожие. На вызов приехали четыре полицейских патруля и несколько скорых, написали очевидцы в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Выяснилось, что во время конфликта с неизвестными нетрезвый мужчина открыл огонь из травматического пистолета.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Новости
В Киеве в офисе произошла стрельба: есть раненые

facebook.com/dtp.kiev.ua

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева из огнестрельного оружия застрелили мужчину.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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