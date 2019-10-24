В Киеве мужчина устроил "резню" во дворе жилого дома: есть жертвы

В Киеве мужчина убил своего товарища из-за бытового конфликта, еще одному мужчине он нанес серьезные ножевые ранения.

"Резню" злоумышленник устроил прямо во дворе многоэтажки на ул. Здолбуновская, сообщили на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Мужчина в подъезде встретил соседа с товарищем, которые начали выяснять с ним отношения. В ответ он достал раскладной нож и несколько раз ударил ним оппонентов. В результате 49-летнего соседа с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, а его 39-летний товарищ от полученных травм умер на месте", – рассказал начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Место происшествия

Место происшествия

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство и тяжкие телесные повреждения. Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года в Киеве иностранец убил свою бывшую супругу в подъезде жилого дома. Он нанес ей множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления. Женщина скончалась до прибытия скорой.

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