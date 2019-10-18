В Киеве мужчина упал на рельсы метро: движение парализовало. Видео 18+

В Киеве на станции метро "Крещатик" (красная ветка) в пятницу, 18 октября, человек упал на рельсы. Из-за этого движение поездов приостановили.

Очевидцы утверждали, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Видео с ЧП появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На ролике видно, как он лежал между рельсами. К мужчине спустились другие посетители метро и вытащили на перрон.

В Киеве мужчина упал на рельсы метро Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве утром 14 марта из-за падения человека на рельсы останавливали движение на "красной" Святошинско-Броварской ветке метрополитена.

В столице 12 июля около 9 утра на полтора часа ограничивали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метро. Это было обусловлено тем, что пассажир упал на рельсы на станции "Оболонь".

Позже, 17 июля, в Киеве из-за падения человека на рельсы приостанавливалось движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метро.

В столице на станции метро "Университет" (красная ветка) человек упал на рельсы. Инцидент произошел вечером, 13 августа.

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