В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет: его быстро скрутили, а бомбу не нашли

В Святошинском районе Киева в супермаркете "Велмарт" неизвестный с подозрительным черным пакетом угрожал взрывом. Мужчину задержали, а в кульке не нашли опасных устройств.

Об этом журналист OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Инцидент произошел на улице Чернобыльской.

Неизвестный, угрожавший взрывом, вероятно, был в состоянии опьянения. Его "скрутил" охранник магазина.

Тогда оказалось, что в пакете не было опасных устройств. На место выехала патрульная полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в последнее время часто заявлялось о находках "подозрительных" чемоданов, а также "минированиях". В то же время несколько взрывов таки произошло. Недавно СБУ задержала предполагаемых организаторов целой серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.

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