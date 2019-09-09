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10 сентября • обновлено в 06:41
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/ Криминал

В Киеве мужчина спрыгнул под поезд метро и попал на видео

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В Киеве на станции метро "Черниговская" мужчина якобы пытался совершить самоубийство, спрыгнув прямо на пути. На место вовремя прибежал правоохранитель, который успел вытащить человека на платформу.

Об этом сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"На станции метро "Черниговская" какой-то неадекват пытался покончить с собой. К счастью, вовремя прибежал полицейский и достал его", – говорится в посте.

В Киеве мужчина спрыгнул под поезд метро

В Киеве мужчина спрыгнул под поезд метро

Скриншот

Новости
В метро Киева случилась смертельная трагедия: первые подробности и фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве утром 14 марта из-за падения человека на рельсы останавливали движение на "красной" Святошинско-Броварской ветке метрополитена. Обошлось без пострадавших ‒ пассажира удалось оперативно поднять на платформу, серьезных травм он не получил.

  • Похожая ситуация случилась в понедельник, 22 апреля, около 9 утра. Движение поездов на "красной" ветке метрополитена остановили из-за того, что на станции "Арсенальная" человек упал под поезд.

  • Также 13 августа в Киеве на станции метро "Университет" ("красная" ветка) человек оказался на рельсах. Его достали живым.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
метро
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Побольше бы таких киборгов, скорее перемога наступит)
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