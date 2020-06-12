В Киеве задержали 50-летнего мужчину, который длительное время развращал двух несовершеннолетних девочек, подстрекал их к созданию порнороликов, а одну из них – к проституции.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции. О правонарушителе копам стало известно в ходе розыска одной из несовершеннолетних, которая ушла из дома и не вернулась. Мать киевлянки обратилась в полицию.

В Киеве задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних Пресс-служба столичной полиции

Работники сектора ювенальной превенции в течение нескольких часов разыскали ребенка и доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы ее поступка.

"В ходе беседы девушка призналась нам, что все время находилась в гостях у мужчины, с которым вместе с подругой познакомилась полгода назад и получала от него деньги.

По ее словам, во время встреч знакомый склонял их к общему употреблению спиртных напитков, после чего вел откровенные разговоры на сексуальные темы, показывал им фото и видео порнографического содержания, а также подстрекал их к созданию собственных изображений и порновидео", – рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

Полицейские отправились на адрес, который указала девочка. Там правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства совершения преступления: ноутбук, мобильный телефон и вещи одной из несовершеннолетних.

Пресс-служба столичной полиции

"Кроме этого, нам стало известно, что правонарушитель уговорил одну из девушек оказывать сексуальные услуги сторонним лицам, создав для этого анкету на соответствующем сайте.

Подозреваемый общался с потенциальными клиентами от имени девушки, договаривался о виде, дате, времени и месте предоставления таких услуг, а также размере денежного вознаграждения. После этого несовершеннолетняя осуществляла выезд по указанному адресу и оказывала соответствующую услугу", – добавил Василенко.

Пресс-служба столичной полиции

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 2, 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Киевлянину сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который жестоко избил ногами 4-летнюю девочку.

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