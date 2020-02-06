В Киеве мужчина с женщиной украли из "обменника" 9 млн грн: задержанным объявили подозрение

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении сотруднице обменного пункта и ее сообщнику, которые украли из "обменника" в Киеве 9 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. Сообщник женщины с 2011 до 2019 года отбывал наказание на временно неподконтрольной территории "ЛНР".

Они еще в январе разработали план кражи денег, которые находились в сейфе пункта обмена валют. Женщина дала мужчине дубликат ключей и пароль от сигнализации.

Так, 29 января, дождавшись наполнения сейфа наибольшей суммой наличных, сотрудница обменного пункта сообщила об этом своему сообщнику, а сама, чтобы обеспечить алиби, вместе с коллегой вызвала такси и поехала домой. Ночью мужчина проник в помещение и украл средства, которые находились в сейфе в иностранных валютах на сумму 9 млн грн.

В Киеве из "обменника" украли 9 млн грн. Иллюстрация

На следующий день сообщники разделили деньги. После этого мужчина приобрел внедорожник и с украденными средствами скрывался на территории Черниговской области.

Уже 4 февраля правоохранители задержали подозреваемых. В ходе обысков обнаружили и изъяли часть украденных денег, а также транспортное средство, приобретенное мужчиной.

Так, сообщнику женщины уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, а самой сотруднице обменника – по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Правоохранители также начали установление других лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 ноября, в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка". Уже 1 декабря подозреваемых поймали.

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