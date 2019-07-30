В Киеве мужчина с собакой устроил стрельбу на улице: ранена девушка

В Днепровском районе Киева 29 июля мужчина открыл огонь посреди улицы и ранил девушку в ногу.

Точная причина конфликта неизвестна, но очевидцы заявили, что мужчина во время прогулки с домашним любимцем и женой повздорил с компанией, которая отдыхала возле рынка "Березняки", пишет "Информатор".

Парень начал спорить с прохожим в грубой форме, после чего мужчина достал оружие и выстрелил, попав в ногу девушке из компании.

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"Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра. Девушку госпитализировали с места происшествия", – уточнили в СМИ.

Место ЧП Информатор

Жизни пострадавшей ничего не угрожает. Стрелявший мужчина скрылся с места происшествия вместе со своей спутницей.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля мужчина после конфликта со своими знакомыми начал стрелять по ним. ЧП произошло в Соломенском районе Киева.

Очевидцы рассказали, что в одной из квартир проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для выяснения отношений во двор вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух.

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