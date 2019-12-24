В Киеве мужчина с порезанной рукой выпал с балкона высотки: фото и видео 18+

В Деснянском районе Киева, на улице Николая Лаврухина, 7, обнаружили тело мужчины, которое лежало на крыльце 12-этажного дома. Мужчина выпал с балкона высотки.

Труп увидела местная жительница во вторник утром, 24 декабря. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+)

Девушка, которая вызвала экстренные службы, вышла покурить на балкон и увидела, что возле входа в дом лежал мужчина, который не подавал признаков жизни. Медики, которые прибыли на место, уже были бессильны.

В Киеве мужчина с порезанной рукой выпал с балкона высотки Информатор

Предварительно, муж умер в результате падения с высоты, а именно – с общего балкона. Правда, неизвестно, с какого именно этажа упал погибший.

У мужчины не было никаких документов, также никто из местных жителей его не узнал, поэтому его личность не удалось установить. На вид погибшему – близко 70 лет. Примечательно, что у мужчины из-за порезов от кисти до локтя была перебинтована рука.

В Деснянском районе Киева, на улице Николая Лаврухина, 7, обнаружили тело мужчины Информатор

Тело мужчины лежало на крыльце 12-этажного дома Информатор

В Киеве мужчина выпал с балкона высотки Информатор

В Деснянском районе Киева, на улице Николая Лаврухина, 7, обнаружили тело мужчины Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 декабря в Киеве из окна многоэтажного дома выпрыгнула женщина. По прибытию скорой помощи она уже была мертва.

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