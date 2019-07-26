В Киеве мужчина с ножом ворвался в кафе: фото и видео

В Соломенском районе Киева ночью 26 июля агрессивный мужчина с ножом ворвался в кафе и напал на его посетителей.

Он бросался на всех, кто там находился, и начал драку с одним из мужчин, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мужчина зашел в кафетерий с символическим названием "40 градусов" и начал агрессивно бросаться на всех вокруг. Завязалась драка, в результате которой оппонента агрессора госпитализировали с сотрясением мозга. После этого неадекват достал нож и стал им размахивать внутри заведения", – уточнили в СМИ.

Место ЧП "Информатор"

Участник потасовки "Информатор"

Задержанием занимались патрульные и частная охранная фирма. У мужчины изъяли нож.

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля в центре Киева в развлекательном центре "Арена Сити" произошла драка с поножовщиной. Компания посетителей кафе отказалась платить по счету и напала на охранников.

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