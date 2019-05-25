ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве мужчина пытался задушить ребенка в супермаркете: новые подробности

3.7тЧитать материал на украинском

Полиция задержала мужчину, который в супермаркете Киева едва не свернул шею ребенку.

Спасти 9-летнего мальчика удалось его маме, которая быстро среагировала и несколько раз ударила нападавшего. Сам мужчина оказался пьяным – в его крови было 3,09 промилле, сообщили на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Возле кассы мужчина напал на мальчика и начал его душить. Мама, которая стояла рядом, бросилась на незнакомца. После этого злоумышленник отпустил ребенка. Мужчину задержали охранники и держали до приезда полицейских", – уточнили в полиции.

Новости
В Киеве группа из 40 человек напала на отель: что известно
Мужчина следит за ребенком

Мужчина следит за ребенком

Скриншот "Киев Оперативный"

Злоумышленнику объявили о подозрении в хулиганстве, однако суд отпустил его под личное обязательство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Покупатель напал на ребенка

Покупатель напал на ребенка

Скриншот "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в супермаркете Киева между покупателями произошла потасовка, в результате которой умер мужчина. Пострадавший получил удар в голову, однако умер спустя несколько часов, уже добравшись домой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Богдаш Дмитрий
Богдаш Дмитрий
Пиза..дец,какой нафик задушить. Он ребёнку чуть шею не сломал, а его даже не закрыли. Какое хулиганство, это попытка убийства. Видать как всегда чей-то родственник
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения