В Киеве мужчина пытался задушить ребенка в супермаркете: новые подробности

Полиция задержала мужчину, который в супермаркете Киева едва не свернул шею ребенку.

Спасти 9-летнего мальчика удалось его маме, которая быстро среагировала и несколько раз ударила нападавшего. Сам мужчина оказался пьяным – в его крови было 3,09 промилле, сообщили на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Возле кассы мужчина напал на мальчика и начал его душить. Мама, которая стояла рядом, бросилась на незнакомца. После этого злоумышленник отпустил ребенка. Мужчину задержали охранники и держали до приезда полицейских", – уточнили в полиции.

Мужчина следит за ребенком Скриншот "Киев Оперативный"

Злоумышленнику объявили о подозрении в хулиганстве, однако суд отпустил его под личное обязательство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Покупатель напал на ребенка Скриншот "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в супермаркете Киева между покупателями произошла потасовка, в результате которой умер мужчина. Пострадавший получил удар в голову, однако умер спустя несколько часов, уже добравшись домой.

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