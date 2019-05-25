В Киеве мужчина пытался задушить ребенка в супермаркете: новые подробности

Полиция задержала мужчину, который в супермаркете Киева едва не свернул шею ребенку.
Спасти 9-летнего мальчика удалось его маме, которая быстро среагировала и несколько раз ударила нападавшего. Сам мужчина оказался пьяным – в его крови было 3,09 промилле, сообщили на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Возле кассы мужчина напал на мальчика и начал его душить. Мама, которая стояла рядом, бросилась на незнакомца. После этого злоумышленник отпустил ребенка. Мужчину задержали охранники и держали до приезда полицейских", – уточнили в полиции.
Мужчина следит за ребенком
Скриншот "Киев Оперативный"
Злоумышленнику объявили о подозрении в хулиганстве, однако суд отпустил его под личное обязательство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Покупатель напал на ребенка
Скриншот "Киев Оперативный"
Как писал OBOZREVATEL, в апреле в супермаркете Киева между покупателями произошла потасовка, в результате которой умер мужчина. Пострадавший получил удар в голову, однако умер спустя несколько часов, уже добравшись домой.
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