В Киеве мужчина приставал к девушке, а после ударил ножом в грудь и живот

В Киеве на бульваре Кольцова мужчина несколько раз ударил ножом девушку за отказ от предложения провести ее домой.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова доставили в медицинское учреждение 26-летнюю девушку с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки и живота.

Прибыв на место происшествия, правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей и изъяли нож, который направили на экспертизу.

Придя в себя, пострадавшая описала приметы нападавшего. Она рассказала, что возвращалась домой, когда к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести домой. Получив отказ, злоумышленник достал из кармана нож и нанес им несколько ударов в грудь и живот девушки.

"Отрабатывая собранную информацию, оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения", – сообщили в полиции.

Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога.

За содеянное ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Правоохранители изъяли нож на месте происшествия. Отдел коммуникации полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный мужчина в маршрутке с ножом напал на пассажирку из-за того, что та отказалась с ним знакомиться. Спасти девушку удалось очевидцу, который оперативно среагировал и обезвредил нападающего.