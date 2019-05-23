В Киеве мужчина посреди дороги бросался под колеса авто: опубликовано видео

В Киеве на проспекте Комарова неизвестный мужчина начал бросаться под колеса проезжающих автомобилей.

Один из водителей, который едва не наехал на него, начал с мужчиной потасовку. Видео ЧП опубликовали в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Неадекватный молодой человек (возможно, под действием чего-то), бросался под колеса. Просто так. Один из водителей не выдержал", – сообщили очевидцы.

На проспекте Комарова мужчина бросался под колеса Скриншот

Водителям и очевидцам удалось задержать мужчину до прибытия правоохранителей.

Его задержала полиция Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двух маленьких детей засекли за опасной игрой посреди проезжей части. Они стояли на дороге и останавливали машины, играя в "регулировщиков". На видео, опубликованном очевидцами, видно, что дети выпрыгивают и внезапно бросаются навстречу проезжающему автомобилю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!