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/Криминал

В Киеве мужчина посреди дороги бросался под колеса авто: опубликовано видео

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В Киеве на проспекте Комарова неизвестный мужчина начал бросаться под колеса проезжающих автомобилей.

Один из водителей, который едва не наехал на него, начал с мужчиной потасовку. Видео ЧП опубликовали в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Неадекватный молодой человек (возможно, под действием чего-то), бросался под колеса. Просто так. Один из водителей не выдержал", – сообщили очевидцы.

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На проспекте Комарова мужчина бросался под колеса

На проспекте Комарова мужчина бросался под колеса

Скриншот

Водителям и очевидцам удалось задержать мужчину до прибытия правоохранителей.

Его задержала полиция

Его задержала полиция

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве двух маленьких детей засекли за опасной игрой посреди проезжей части. Они стояли на дороге и останавливали машины, играя в "регулировщиков". На видео, опубликованном очевидцами, видно, что дети выпрыгивают и внезапно бросаются навстречу проезжающему автомобилю.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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