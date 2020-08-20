В Киеве мужчина поджег магазин с женой и выбросился из окна многоэтажки. Эксклюзивные детали 21+

В Деснянском районе Киев 20 августа произошел пожар в магазине
Рядом из окна многоэтажного дома выпрыгнул мужчина
По данным источника OBOZREVATEL, он – один из владельцев, который и совершил поджог магазина с женой внутри
В Киеве сгорел магазин. ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
В Деснянском районе Киев 20 августа произошел пожар в магазине. Рядом из окна дома выпрыгнул мужчина. Предварительно, он – один из владельцев, который и совершил поджог заведения с женой внутри.
Трагедия произошла на улице Маяковского, 12а. Как удалось узнать OBOZREVATEL из собственных источников, магазин был общей собственностью супружеской пары (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 21+).
"Мужчина знал, что жена внутри. Во время ссоры подозреваемый бросил в магазин коктейль Молотова. Он подумал, что женщина сгорела вместе с заведением и выпрыгнул из окна", – рассказал собеседник.
В Киеве возле места пожара мужчина выпрыгнул из окна ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
На самом деле женщине удалось выжить. Официально в пресс-службе полиции Киева в комментарии нашему журналисту заявили, что мужчина пришел в магазин, поджег там легковоспламеняющееся вещество и покинул заведение. После этого он выбросился из окна многоэтажки.
В ближайшее время будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по статьям 115 (Умышленное убийство) и 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
Также о пожаре написала и пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте. На месте спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании магазина на площади 40 кв.м.
Пожарные сразу же приступили к тушению. В ходе работы они вынесли на безопасное расстояние три кислородных баллона. Сначала огонь локализовали, а затем – ликвидировали.
"В результате пожара сгорела и была повреждена продовольственная продукция, бытовая техника, оконные рамы и двери, а также закопчены стены и потолок магазина. Погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.
Жуткие видеоролики с пожаром и самоубийством мужчины опубликовали на страницах "Киев оперативный" в Facebook и Telegram.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Троещине 24 июля вспыхнул масштабный пожар в квартире жилого дома. На балконе заживо сгорела женщина.
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