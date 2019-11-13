В Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам банка: есть пострадавший

В Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в сотрудника банка, в результате чего пострадавший получил непроникающее ранение ноги.
На линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестные пытались выломать двери квартиры местного жителя на улице Лисковской, а затем и о стрельбе по этому же адресу. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.
Когда правоохранители приехали, дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец квартиры. Представители финансового учреждения пришли к киевлянину, чтобы проверить имущество, которое стало собственностью банка из-за невыплаты кредита.
В Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам банка
Полиция Киева
Хозяин квартиры, увидев представителей банка, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Пуля попала в ногу одного из мужчин. Пострадавшего с непроникающим ранением госпитализировала "скорая".
Мужчина, который совершил выстрелы, показал полицейским разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.
Событие зарегистрировали в журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского управления полиции. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В среду, 6 ноября, в Киеве на улице Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали. Инцидент стал результатом ссоры, в которой участвовали и другие соседи. В сеть попало видео стрельбы.
Во время инцидента был ранен адвокат Николай Бугаев. По состоянию на 7 ноября Бугаев, в которого выстрелил сосед, находился в больнице.
Мужчина, устроивший стрельбу, был взят под стражу на два месяца.
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