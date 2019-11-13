В Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам банка: есть пострадавший

В Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в сотрудника банка, в результате чего пострадавший получил непроникающее ранение ноги.

На линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестные пытались выломать двери квартиры местного жителя на улице Лисковской, а затем и о стрельбе по этому же адресу. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Когда правоохранители приехали, дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец квартиры. Представители финансового учреждения пришли к киевлянину, чтобы проверить имущество, которое стало собственностью банка из-за невыплаты кредита.

В Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам банка Полиция Киева

Хозяин квартиры, увидев представителей банка, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Пуля попала в ногу одного из мужчин. Пострадавшего с непроникающим ранением госпитализировала "скорая".

Мужчина, который совершил выстрелы, показал полицейским разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.

Событие зарегистрировали в журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского управления полиции. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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