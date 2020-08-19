В Киеве мужчина открыл стрельбу по авто полиции. Фото

В Киеве мужчина открыл стрельбу по авто полиции. Иллюстрация. lviv.travel

В Киеве задержали мужчину, который 19 августа стрелял в авто патрульных полицейских.

Как написала пресс-служба патрульной полиции Киева, утром правоохранители проезжали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Внезапно к дороге подошел мужчина и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных", – говорится в сообщении.

В Киеве задержали мужчину, который 19 августа стрелял в авто патрульных Патрульная полиция Киева

Так, инспектора остановились и задержали его. Отмечается, что 44-летний мужчина имел предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами. Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным, и следственно-оперативную группу.

У мужчины, стрелявшего по авто патрульных в Киеве, нашли подозрительный блокнот Патрульная полиция Киева

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Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали иностранца, который подозревается в совершении стрельбы в Гидропарке Киева, в результате которой пострадал человек.

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