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/Криминал

Бил ногами и стрелял в прохожих: в Киеве посреди улицы произошло кровавое нападение

1.1тЧитать материал на украинском

В Днепровском районе Киева 20 января мужчина начал бить свою жену прямо посреди улицы, а потом открыл стрельбу по прохожим.

ЧП произошло на ул. Тампере, 13, пишет "Информатор". О нападении рассказал один из свидетелей избиения, который увидел, как мужчина повалил женщину в снег и начал бить ее ногами (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Приятели решили вмешаться и оттащить нападавшего. Когда они подошли к нему, мужчина достал пистолет и приставил его к голове одного из них. После этого между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой прозвучали три выстрела", – пояснили в СМИ.

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Мужчина обстрелял прохожих в Киеве

Мужчина обстрелял прохожих в Киеве

Информатор

У пострадавшего диагностировали проникающее ранение от резиновой пули в живот. Его пришлось госпитализировать. Стрелка задержала полиция, однако он свою вину не признал. По его словам, его нетрезвая жена упала на льду, а он хотел помочь ей встать.

Кроме этого, мужчина заявил, что ни в кого не стрелял, а кобуру от пистолета на него надели свидетели избиения. Сама пострадавшая от нападения вела себя агрессивно и бросалась на полицейских.

Нападавший оказывал сопротивление

Нападавший оказывал сопротивление

Информатор

Место происшествия

Место происшествия

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Кривом Роге мужчина в нетрезвом состоянии выгнал свою жену на улицу посреди ночи и открыл огонь по сотрудникам полиции. С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу.

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