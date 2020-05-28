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28 мая • обновлено в 12:39
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/ Криминал

В Киеве мужчина напал с топором на жену: женщина в тяжелом состоянии

2.3т
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В Киеве задержали мужчину, который набросился на свою жену с топором.

Как написало УНН со ссылкой на правоохранителей, началось досудебное расследование по квалификации "покушение на умышленное убийство".

"Между мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его женой возник конфликт. Во время ссоры мужчина схватил топор и нанес им несколько ударов по голове женщины", – говорится в сообщении.

В Киеве мужчина напал с топором на жену. Иллюстрация

В Киеве мужчина напал с топором на жену. Иллюстрация

lviv.travel

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 58-летнюю женщину заподозрили в том, что во время ссоры она убила собственную дочь.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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