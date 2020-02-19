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19 февраля • обновлено в 18:32
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/ Криминал

В Киеве мужчина набросился на подростка из-за громкой музыки: потерпевший попал в реанимацию

1.5т
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В Киеве задержали мужчину, который ударил 16-летнего подростка бутылкой по голове. В результате пострадавшего парня в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение медучреждения.

Инцидент произошел в кафе на территории местности Бортничи. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Оказалось, что в заведении отдыхали две компании. Пьяному мужчине с одной из них не понравилось, что парни из другой слушали громкую музыку с помощью портативной колонки. Посетитель сделал им замечание, но его проигнорировали. Тогда мужчина взял бутылку и ударил подростка.

В Киеве мужчина набросился на подростка из-за громкой музыки

В Киеве мужчина набросился на подростка из-за громкой музыки

Правоохранители оперативно установили личность и задержали 36-летнего киевлянина. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, мужик вообще-то прав.
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