В Киеве мужчина на свидании показал тело с пакетом на голове: все детали

В Киеве женщина через сайт познакомилась с мужчиной, который привел ее в квартиру на улице Зодчих, 68, а после начал угрожать и показал тело в кладовке.

Она обратилась в полицию ночью 6 декабря, заверив, что видела труп женщины. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда прибыли правоохранители, информация подтвердилась. В одной из квартир на 14 этаже в кладовке находилось тело с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом. Оно было спрятано среди вещей. Выяснилось, что это 82-летняя хозяйка помещения.

В Киеве мужчина на свидании показал труп с пакетом на голове Информатор

Заявительница рассказала, что после знакомства через интернет мужчина привел ее в квартиру. Там он начал угрожать и показал труп. Женщине удалось сбежать и добраться домой.

Как написало издание со ссылкой на свой источник, позже полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. Мужчина был пойман на улице Якуба Колоса, 17. Изначально он отрицал свою причастность к преступлению, но затем – сознался.

Выяснилось, что подозреваемый периодически заходил к женщине пожилого возраста и приносил ей продукты. По словам задержанного, однажды между ним и погибшей произошла ссора, в ходе которой мужчина толкнул женщину. Она упала и потеряла сознание. После этого мужчина замотал потерпевшей шею шарфом и спрятал женщину в шкафу.

В то же время, по предварительной информации, жертва погибла именно от удушения. Информация о том, зачем подозреваемый привел новую знакомую в эту квартиру, будет установлена.

В Киеве женщина через сайт познакомилась с мужчиной, который привел ее в квартиру на улице Зодчих, 68 Информатор

В квартире мужчина начал угрожать женщине и показал ей труп Информатор

Это было тело хозяйки квартиры Информатор

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