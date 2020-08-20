В Киеве мужчина до смерти избил друга из-за ревности – полиция

Полиция заявила, что в Киеве мужчина до смерти избил друга из-за ревности. Иллюстрация. lviv.travel

В Киеве мужчину заподозрили в смертельном избиении товарища из-за ревности.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, к правоохранителям обратились медики и рассказали, что с улицы Кочуры госпитализировали мужчину без сознания с множественными травмами головы. Тот в больнице умер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что накануне между двумя мужчинами произошел конфликт якобы потому, что потерпевший ранее проявлял чрезмерную симпатию к жене оппонента.

"После разговора возникла драка, в ходе один мужчина повалил на землю другого и начал бить кулаками по голове, в результате чего тот потерял сознание", – отметил начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

В Киеве мужчину заподозрили в смертельном избиении товарища из-за ревности Facebook/Полиция Киева

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Житомирской области, 1989 года рождения, который, по словам правоохранителей, в содеянном сознался.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень вступился за девушку, которую ударили по лицу, а потом получил ножевое ранение в живот и по дороге в больницу скончался.

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