В Киеве мотоциклист попал в смертельное ДТП. Видео

В Киеве мотоциклист попал в смертельное ДТП. Facebook/Киев оперативный

В Киеве в пятницу, 3 июля, произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Авария случилась на Голосеевском проспекте. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель мотоцикла погиб на месте. Других деталей пока нет.

На видео, размещенном в сети, видно карету скорой помощи и авто правоохранителей, а также, вероятно, тело погибшего, накрытое черным покрытием.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 142 км автодороги Киев-Одесса 29 июня произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых – дети, а еще один – погиб.