В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода: детали и фото трагедии 18+

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода.

Авария случилась на улице Ревуцкого. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина пожилого возраста скончался на месте. Водитель транспортного средства остался жив и был госпитализирован в срочном порядке.

В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода Dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода Dtp.kiev.ua

В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте Dtp.kiev.ua

В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте Dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода Dtp.kiev.ua

В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте Dtp.kiev.ua

В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте Dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 декабря в центре Киева произошло смертельное ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся