В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода: детали и фото трагедии 18+

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода.
Авария случилась на улице Ревуцкого. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина пожилого возраста скончался на месте. Водитель транспортного средства остался жив и был госпитализирован в срочном порядке.
В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода
Dtp.kiev.ua
В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода
Dtp.kiev.ua
В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Dtp.kiev.ua
В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте
Dtp.kiev.ua
В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода
Dtp.kiev.ua
В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Dtp.kiev.ua
В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте
Dtp.kiev.ua
В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 декабря в центре Киева произошло смертельное ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.
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