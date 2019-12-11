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11 декабря • обновлено в 10:52
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/ Криминал

В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода: детали и фото трагедии 18+

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В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода.

Авария случилась на улице Ревуцкого. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина пожилого возраста скончался на месте. Водитель транспортного средства остался жив и был госпитализирован в срочном порядке.

В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода

Dtp.kiev.ua

Новости
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В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

Dtp.kiev.ua

В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

Dtp.kiev.ua

В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте

В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте

Dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

Dtp.kiev.ua

В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

В Киеве мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

Dtp.kiev.ua

В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте

В результате аварии в Киеве мужчина пожилого возраста скончался на месте

Dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

В Дарницком районе Киева в ночь на 11 декабря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 декабря в центре Киева произошло смертельное ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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