В Киеве мотоцикл влетел в автомобиль: жуткое видео

В Деснянском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное приключение. На перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Градинской мотоцикл въехал в автомобиль.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, авария произошла возле ТРЦ "Район" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

У водителя мотоцикла – перелом таза и стопы. Неизвестно, пострадал ли кто-то из автомобиля.

В Киеве мотоцикл влетел в автомобиль Скриншот

"Серьезное ДТП на пересечении ул. Оноре де Бальзака и Градинской, возле ТРЦ "Район". У пилота двухколесного перелом таза и стопы", – говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 сентября, в Киеве на Харьковском шоссе произошло два дорожно-транспортных приключения с одним и тем же автобусом. Сначала в него врезались "Жигули", а через несколько минут – автомобиль Toyota службы такси Bolt. Легковушка загорелась, пострадал ее пассажир.

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