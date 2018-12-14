В Киеве микроавтобус влетел в авто с беременной и врезался в магазин: фото ДТП

В центре Киева водитель микроавтобуса Volkswagen влетел в припаркованную легковушку с беременной женщиной, а после — протаранил ступеньки зоомагазина.

Фотографии с места аварии обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Водитель Volkswagen рассказал, что выкрутил руль, потому что кто-то якобы перебегал дорогу. Но очевидцы утверждают, что от него сильно пахло алкоголем и никаких пешеходов они не видели", — уточнили в соцсети.

Место аварии Facebook "киев Оперативный"

Facebook "киев Оперативный"

Сообщается также, что в легковом Renaut в момент ДТП находилась беременная женщина, а водитель машины в это время стоял прямо рядом со ступеньками, в которые врезался микроавтобус.

Водитель врезался в зоомагазин Facbook "Киев Оперативный"

Место аварии

Как писал OBOZREVATEL, 13 декабря в Киеве произошла авария при участии сразу шести автомобилей. В ДТП повредились два внедорожника, универсал и три легковых машины.

Авария произошло на пешеходном переходе -"зебре". Затор на месте ДТП растянулся на несколько километров.