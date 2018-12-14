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/Криминал

В Киеве микроавтобус влетел в авто с беременной и врезался в магазин: фото ДТП

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В центре Киева водитель микроавтобуса Volkswagen влетел в припаркованную легковушку с беременной женщиной, а после — протаранил ступеньки зоомагазина.

Фотографии с места аварии обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Водитель Volkswagen рассказал, что выкрутил руль, потому что кто-то якобы перебегал дорогу. Но очевидцы утверждают, что от него сильно пахло алкоголем и никаких пешеходов они не видели", — уточнили в соцсети.

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Место аварии

Место аварии

Facebook "киев Оперативный"

В Киеве микроавтобус влетел в авто с беременной и врезался в магазин: фото ДТП

Facebook "киев Оперативный"

Сообщается также, что в легковом Renaut в момент ДТП находилась беременная женщина, а водитель машины в это время стоял прямо рядом со ступеньками, в которые врезался микроавтобус.

Водитель врезался в зоомагазин

Водитель врезался в зоомагазин

Facbook "Киев Оперативный"

Место аварии

Место аварии

Как писал OBOZREVATEL, 13 декабря в Киеве произошла авария при участии сразу шести автомобилей. В ДТП повредились два внедорожника, универсал и три легковых машины.

Авария произошло на пешеходном переходе -"зебре". Затор на месте ДТП растянулся на несколько километров.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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