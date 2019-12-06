В Киеве медики "кормили" пациентов "выгодными" лекарствами: все подробности

В Киеве группа фармацевтических компаний подкупала врачей. За это медики выписывали пациентам препараты, в продаже которых были заинтересованы первые.

Об этом написала пресс-служба Нацполиции Украины. Деньги на такие "промо-акции" компании находили благодаря тому, что уклонялись от уплаты налогов. Правоохранители разоблачили преступную схему подкупа.

Так, в течение 2018-2019 годов служебные лица и представители компаний систематически предоставляли врачам Киева и других областей неправомерную выгоду. А медики за это при назначении пациентам лекарств предпочитали препараты именно этой группы фармкомпаний.

В Киеве медики "кормили" пациентов "выгодными" лекарствами. Иллюстрация

Предварительно, сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн. грн. Чтобы найти деньги на взятки, представители компании уклонялись от уплаты налогов.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц компаний, а также других людей, которые могут быть причастны к схеме.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА погорел на взятке в $10 тыс.

Также в Киеве задержали двух мошенников при попытке присвоить 750 тысяч евро за мандат народного депутата. Всего задержанные пытались выманить 1,5 миллиона евро у женщины "за содействие в назначении на политическую должность".

Также сотрудник Оболонского управления полиции города требовал $1000 за возвращение авто, которое изъяли в рамках уголовного производства.

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