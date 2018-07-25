В Киеве мажор на Hummer сбил на смерть ребенка и пытался бежать: опубликованы фото и видео

Поздно вечером 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook. Как отмечается, девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре, в это время автомобиль с госномером AI8888IO совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия.

Девочка от полученных травм скончалась.

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Полиция настигла водителя через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают "незаконно".

Когда задержанного посадили в машину патрульной полиции, он заявил, что не пытался избежать ответственности и спросил о состоянии сбитой девочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Киеве в районе станции метро "Дорогожичи" автомобиль влетел в толпу людей на тротуаре, в результате чего погиб один человек.