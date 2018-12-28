В Киеве мать утопила собственных детей: в деле произошел новый поворот

Подозреваемую в убийстве собственных детей киевлянку Екатерину Бабкину признали психически больной и поместили на лечение в клинику.
Экспертиза, проведенная в рамках расследования утопления Анны и Даниила Бабкиных, признала женщину неосудной, пишет УНН.
"Екатерина находится в медицинском учреждении закрытого режима. Это почти то же, что и СИЗО, только на территории больницы. Она ограничена в передвижении, не имеет возможности выходить из помещения, в котором находится", — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Погибшие дети
Киев Оперативный
Сколько времени займет лечение Екатерины — пока не известно. Врачи утверждают, что выписка будет зависеть от ее психологического состояния в динамике.
Место убийства
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Как писал OBOZREVATEL, 28 октября Аню и Даниила Бабкиных нашли мертвыми в одном из озер Киева. Под подозрение попала их мать, которая исчезла сразу после смерти детей. Женщину задержали в другой области в неадекватном состоянии.
Следствию Екатерина Бабкина заявила, что убила детей, потому что "так для них будет лучше". Также она сообщила, что хотела совершить самоубийство, но не смогла.
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