В Киеве мать утопила собственных детей: в деле произошел новый поворот

Подозреваемую в убийстве собственных детей киевлянку Екатерину Бабкину признали психически больной и поместили на лечение в клинику.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования утопления Анны и Даниила Бабкиных, признала женщину неосудной, пишет УНН.

"Екатерина находится в медицинском учреждении закрытого режима. Это почти то же, что и СИЗО, только на территории больницы. Она ограничена в передвижении, не имеет возможности выходить из помещения, в котором находится", — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Погибшие дети Киев Оперативный

Сколько времени займет лечение Екатерины — пока не известно. Врачи утверждают, что выписка будет зависеть от ее психологического состояния в динамике.

Место убийства Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, 28 октября Аню и Даниила Бабкиных нашли мертвыми в одном из озер Киева. Под подозрение попала их мать, которая исчезла сразу после смерти детей. Женщину задержали в другой области в неадекватном состоянии.

Следствию Екатерина Бабкина заявила, что убила детей, потому что "так для них будет лучше". Также она сообщила, что хотела совершить самоубийство, но не смогла.