В Киеве мать утопила детей в озере: все подробности, фото и видео 18+

36-летняя жительница Киева по имени Екатерина, которая работала в детском садике, утопила в озере своих сына и дочь.

Как передает "Киев Оперативный", накануне правоохранители сообщили о розыске Анны и Даниила Бабкиных (2012 и 2013 г.р. соответственно), но в воскресенье, 28 октября, их нашли мертвыми.

"Всё началось с того, что отцу позвонил неизвестный и сообщил, что нашёл телефон его ребёнка. Он поехал на встречу, забрал телефон и поехал по месту жительства детей и их матери. Дверь в квартиру оказалась открытой, а дома никого не обнаружилось", - сказано в сообщении.

Накануне Екатерина не вышла на работу в детсад и не привела туда своих детей. Также она якобы из-за болезни детей отпросила их с кружка фигурного катания.

"На уши был поставлен весь личный состав полиции и области. Через несколько часов Екатерину Владимировну задержали правоохранители Чернигова. Уже в Киеве она призналась, что утопила детей в озере Дарницкого района. Сама тоже хотела, но не смогла", - информирует источник.

Сейчас женщина проходит обследования в больнице. Отмечается, что Екатерина, чьи родители проживают в оккупированном Крыму, никогда не была замечена за употреблением алкоголя.

В полиции также рассказали, что заявление о розыске подал мужчина, который утверждал, что его бывшая жена забрала их общих детей и пропала. На допросе она путалась в показаниях, а после задержания утверждала, что дети пошли купаться на озеро.

Сейчас ведется следствие по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией — без вести пропавшие. Подозреваемой грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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